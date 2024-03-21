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Путин проводит рабочую встречу с главой РСПП

Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что на встрече обсуждался «характер делового климата в России», а также фискальная политика и обстановка на кадровом рынке.

Кроме этого, Шохин передал Путину предложения по развитию экономики «100 шагов к экономическому лидерству». Он пообещал также предоставить их в правительство и администрацию президента.

До этого сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей направил президенту предложения по изменению закона о приватизации. РСПП предложило прописать в законе компенсацию инвесторам рыночной стоимости активов, если приватизация была проведена с нарушениями.

Ранее Шохин объяснил согласие российского бизнеса на повышение налогов.

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