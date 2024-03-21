«Роснефть» привлекла ученых ведущих вузов России к работе над лесоклиматическим проектом

«Роснефть» завершила подготовительный этап комплексного лесоклиматического проекта в Красноярском крае, который внесет вклад в снижение углеродного следа «Восток Ойл» и обеспечит поглощение парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента. Об этом сообщается на сайте компании.

В «Роснефти» сообщили, что за последние 5 лет сотрудники предприятий компании высадили более 27 млн сеянцев и саженцев деревьев. При этом в компании подчеркнули, что лесоклиматический проект — это не просто высадка саженцев, а большая работа по созданию и развитию нового направления экосистемных услуг.

Сейчас формируется новая сфера деятельности — от глубоких научных исследований до разработки правовых основ, методологий реализации и оценки лесоклиматических проектов, уточнили в компании.

Проект направлен на развитие компетенций и укрепление потенциала лесоклиматических проектов в России, создание условий для бизнеса, которые будут способствовать увеличению потока инвестиций в это направление.

Для реализации проекта «Роснефть» привлекла специалистов Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ) и Сибирского федерального университета (СФУ).

Во время подготовительного этапа специалисты выполнили ряд научно-исследовательских работ и подготовили выводы о перспективных типах лесоклиматических проектов для Красноярского края, разработали механизм оценки их углеродной и экономической эффективности, дали рекомендации по мониторингу проектов.

Также компания принимала участие в разработке изменений в лесное законодательство для создания правовых условий для реализации лесоклиматических проектов в России.

В «Роснефти» добавили, что лесоклиматический проект станет частью мероприятий компании по воспроизводству лесов и сохранению биоразнообразия.

21 марта отмечается Международный день лесов, который был учрежден Генеральной ассамблеей ООН для привлечения внимания к вопросам рационального использования этих природных ресурсов.