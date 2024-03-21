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VK купила 25% банка «Точка»

Группа VK купила 25% акций цифрового банка «Точка» за 11,6 млрд рублей

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Алексей Майшев/РИА Новости

Группа VK приобрела 25% акций АО «Точка» в четвертом квартале 2023 года за 11,6 млрд рублей. Соответствующие данные содержатся в отчете компании.

«Группа учитывает инвестиции в АО «Точка» как инвестиции в ассоциированную организацию, учитываемую по методу долевого участия», — сказано в сообщении.

Как передает агентство ТАСС, к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с менеджментом «Точки» выкупил 100% ее акций, присоединилась компания 1C. При этом ни один из акционеров не имеет контрольного пакета — операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров банка.

В феврале президент России Владимир Путин разрешил проводить сделки с использованием акций компании «Русснефть».

25 января стало известно, что Путин подписал распоряжение, которое разрешает российской компании купить предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», которые принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Согласно распоряжению, право на покупку 100% акций этих предприятий, которые принадлежат Fabcell Limited, получило акционерное общество «Лучшее решение».

Ранее российский IT-гигант представил фирменные беспроводные наушники.

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