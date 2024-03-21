Стало известно, на что россияне берут микрозаймы

Чаще всего россияне берут микрозаймы до даты ближайшей зарплаты (40%), следует из исследования аналитического центра «Банки.ру», с которым ознакомилась «Газета.Ru».
Второй по популярности ответ — покупка лекарств или оплата лечения. Согласно опросу, в этих целях к микрозаймам обращаются 12% россиян. Еще 11% респондентов признались, что одалживают деньги у микрокредиторов для погашения уже имеющихся долговых обязательств.
Около 10% россиян берут микрозаймы для оплаты своих повседневных расходов, а около 9% опрошенных тратят взятые в долг средства на ремонт.
Самыми востребованными являются займы до 10 тыс. рублей. Суммы более 50 тыс. рублей не столь привлекательны для потребителей, поскольку на них не действуют беспроцентные акции.
В опросе приняли участие 1,8 тыс. пользователей финансового маркетплейса.
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