Эксперт предсказал временное ослабление рубля до 2 рублей

Директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой предсказал временное увеличение курс доллара на 1-2 рубля 21 марта из-за квартальных расчетов по валютным фьючерсам. Об этом пишет »РБК».

Как отмечает Полевой, в период расчета фиксинга курса рубля к доллару совершается большое количество сделок, в том числе с целью оказать воздействие на курс рубля. Фиксинкгом называется процесс определения общепризнанной цены финансового актива (курса) для расчетов по конкретным операциям с фьючерсами и опционами. По регламенту Мобиржи, этот курс определяется по итогу анализа операций в промежуток с 12:15 до 12:30.

До этого финансист Дмитрий Бабин объяснил доллар выше 92 рублей сокращением экспорта России. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, уточнил эксперт.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара и евро до конца недели.