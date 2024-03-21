Киев надеется получить финансовую помощь от Вашингтона уже в марте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может получить финансовую помощь от США уже в марте, несмотря на то, что американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о ней. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сенат США заверил Киев в том, что подобное произойдет, ведь «он одобрил этот проект закона». Шмыгаль подчеркнул, что теперь ожидается решение американского конгресса по данному вопросу.

Премьер добавил, что помощь государств Запада поможет Украине покрыть дефицит бюджета.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что западные страны должны лично поучаствовать в боевых операциях на Украине.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что на Украине ежедневно разгружают западную военную помощь. По словам Данилова, иногда помощь приходит в большем количестве, иногда — нет.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин счел требования американских властей к Вооруженным силам Украины (ВСУ) воевать за кредитные деньги нечестными.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.