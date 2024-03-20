СберСтрахование заработала на продажах полисов для туристов больше других компаний

В 2023 году компания СберСтрахование стала лидером отечественного страхового рынка по объему собранной премии от продаж полисов для туристов, следует из составленного Банком России рейтинга. Страховая премия по этому направлению составила 1,9 млрд рублей. Это на 117% больше, чем в 2022 году, когда компания была на 6-м месте по этому показателю.

Также составители рейтинга оценили объем премий российских компаний за страхование воздушного транспорта (страхование имущества и ответственности). Так, показатели СберСтрахования по этому направлению выросли на 449% и достигли 1,9 млрд рублей.

Что касается сборов по страхованию грузоперевозок, то у СберСтрахования они увеличились на 151% — до 1,4 млрд рублей. Объем премии по имущественному страхованию физлиц вырос на 111% (до 40,7 млрд рублей), юридических — на 59% (до 4,7 млрд рублей).

В два раза — до 10 млрд рублей — увеличилась премия по полисам защиты от несчастных случаев. Сборы по моторному страхованию ОСАГО и каско выросли на 19% и 25% соответственно (4,7 млрд и 3,7 млрд рублей).

В рейтинге non-life страховых компаний по совокупному объему страховой премии СберСтрахование занимает 7-е место.

По словам генерального директора СберСтрахования Михаила Волкова, задача компании — не только обеспечить полное и быстрое урегулирование, но и предложить продукты, которые полностью закроют потребности людей.

Он отметил, что высокая популярность полиса для путешественников иллюстрирует этот подход — особенно сейчас, когда растет интерес к внутреннему туризму.

«В 2023 году клиенты СберСтрахования оформили более 1 млн таких полисов — на 40% больше, чем годом ранее. Путешествуя, люди хотят чувствовать себя защищенными и ценят возможность получить квалифицированную помощь в любой точке России», — заключил Михаил Волков.