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Россиянам рассказали, как сменить НПФ без потери дохода

Полещук: в 2024 году НПФ могут сменить россияне, которые делали это в 2019-м

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Depositphotos

Россияне, которые копят на пенсию в негосударственном пенсионном фонде, могут сменить его на другой, предлагающий большую доходность. В 2024 году без потери денег это могут сделать те, кто менял НПФ последний раз в 2019 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

Он пояснил, что сменить НПФ можно раз в пять лет без потери дохода.

«Гражданин вправе перевести накопления как из Социального фонда России в НПФ, так и обратно из НПФ в СФР, еще — перевести из одного НПФ в другой. Чтобы прекратить массовые миграцию граждан из одного НПФ в другой, государство приняло правило пяти лет, то есть если переходить чаще, чем раз в пять лет, весь накопленный за этот период инвестиционный доход теряется, переведены будут только сами пенсионные накопления», — пояснил эксперт.

На заре расцвета пенсионной реформы в России существовало несколько сотен НПФ, в настоящее время их 37. Узнать, в каком НПФ находятся пенсионные накопления и каков их размер, можно с помощью сайта Социального фонда России или госуслуг.

Если гражданин не изъявил желание перевести накопительную часть пенсии в НПФ (так называемый «молчун»), его накоплениями распоряжается СФР. Подать заявление на «Госуслугах» о переводе пенсионных накоплений в НПФ (а также сменить НПФ) можно до 1 декабря. Если гражданин изменит свое решение, то в течение декабря он может его отозвать.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что добровольные накопления в НПФ в размере до 2,8 млн руб. будут застрахованы государством, то есть власти гарантируют их возврат.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста в России.

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