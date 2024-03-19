Путин одобрил сделку по покупке Highland Gold

Президент России Владимир Путин допустил сделку по покупке 100% акций горнодобывающей компании Highland Gold Mining Limited. Указ российского президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество «Хайлэнд голд», принадлежащих Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед (Highland Gold Mining Limited)», — сообщается в указе.

Эта компания занимается добычей золота в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также на территории Чукотского автономного округа. Кроме того, компания владеет активами в Киргизии.

ТАСС уточняет, что компания планировала ряд внутригрупповых реструктуризаций, которые попадают под регулирование указа.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Администрацией главы государства до 1 июня разработать стипендию в 30 тыс. руб. для студентов, обучающихся на приоритетных специальностях.

Ранее Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере.