В Британии предъявили обвинения в обходе санкций жене и брату экс-губернатора Севастополя

Прокуратура Великобритании предъявила обвинения в нарушении санкционного законодательства жене и брату ранее задержанного экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает ТАСС.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью подчеркнули (NCA), что Екатерине Овсянниковой и Алексею Овсянникову приходящимся женой и братом российскому чиновнику, предъявлены обвинения в нарушении законодательства, регулирующего санкции против РФ.

Отмечается, что Екатерина Овсянникова обвиняется по четырем эпизодам нарушения санкций, а Алексей Овсянников — по шести.

Овсянников находится под британскими санкциями с 2017 года, после того, как он стал губернатором Севастополя. Кроме того, до 2022 года он находился под аналогичными санкциями Евросоюза — но по суду добился отмены санкций, объявив, что более не является губернатором Севастополя и санкционный режим мешает вести ему бизнес на Кипре. После увольнения с поста губернатора Севастополя Овсянников до 2020 года работал в Минпромторге — но был уволен после скандала в российском аэропорту, где он отказался показать документы на посадке и стал материться в адрес работников воздушной гавани.

31 января британская The Times писала, что полиция задержала в Лондоне Дмитрия Овсянникова. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), россиянин нарушил режим персональных санкций, введенных против него властями Великобритании. Он был задержан 22 января. 20 февраля стало известно, что бывшего губернатора Севастополя освободили под залог.

Ранее в Британии стали следить за экс-губернатором Севастополя по GPS.