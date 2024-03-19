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Путин поручил ФСБ защитить от давления извне крупные инвестпроекты в стране

Путин заверил, что враждебные действия Запада не помешают росту экономики РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крупные проекты российских компаний будут реализованы, невзирая на незаконные санкции и враждебные действия некоторых государств. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши компании сталкиваются с незаконными санкциями, нечестной конкуренцией, откровенно враждебными действиями, за которыми стоят власти ряда стран и их спецслужбы. Да, они создают временные проблемы», — признал глава государства на коллегии ФСБ.

По его словам, утром на встрече с правительством обсуждалась реализация ряда масштабных проектов.

«Вводят дополнительные санкции — это требует от нас новых усилий. Да, это отодвигает немножко реализацию вправо. Но все равно все будет сделано», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что российские компании активно развиваются, несмотря на препятствия.

«Ваша поддержка экономики нашему развитию крайне важна. Нужно жестко пресекать любые противоправные действия, в том числе коррупцию, обеспечивать защиту инвестиционных проектов от внешнего давления», — поручил президент ФСБ.

До этого Путин назвал главную гарантию выполнения стоящих перед Россией задач.
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Ранее Путин поблагодарил за слаженные действия сотрудников ФСБ.

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