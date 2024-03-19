Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минфине призвали устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле

Минфин РФ: необходимо устранять схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ в России необходимо устранять, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Его слова приводит агентство «Прайм».

«В целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять и выравнивать условия работы традиционной розницы и розницы, которая работает через интернет-площадки», — сказал представитель Минфина.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которым пришлось прибегнуть к использованию схем налоговой оптимизации.

После этого Ассоциация блогеров и агентств обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой прояснить, включены ли блогеры в число некрупных организаций, подпадающих под налоговую амнистию.

Ранее в Госдуме предложили вести налоговую амнистию на ввоз в Россию яхт и самолетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами