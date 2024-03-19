В Минфине призвали устранить схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле

Схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле и в части обложения НДФЛ в России необходимо устранять, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Его слова приводит агентство «Прайм».

«В целях справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранять и выравнивать условия работы традиционной розницы и розницы, которая работает через интернет-площадки», — сказал представитель Минфина.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которым пришлось прибегнуть к использованию схем налоговой оптимизации.

После этого Ассоциация блогеров и агентств обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой прояснить, включены ли блогеры в число некрупных организаций, подпадающих под налоговую амнистию.

Ранее в Госдуме предложили вести налоговую амнистию на ввоз в Россию яхт и самолетов.