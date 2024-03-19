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В России брендируют свои марки для китайской электроники

«Коммерсантъ»: дистрибьюторы брендируют компоненты для электроники из Китая

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Depositphotos

В обозримом будущем в России, вероятно, можно будет наблюдать всплеск развития формально отечественных торговых марок для товаров, в реальности изготавливаемых на производственных площадках Китая. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В качестве примера издание рассказывает о регистрации одним из крупнейших российских поставщиков электроники «Мерлион» своей торговой марки для SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров.

«По данным участников рынка, компания собирается продавать компоненты в рознице, производиться они будут в Китае», — сообщается в статье.

При этом опрошенные изданием эксперты сомневаются, что российским торговым маркам удастся победить в рознице собственные бренды КНР.

19 марта ЦБ назвал причины проблем с обслуживанием китайских автомобилей. Одна из значимых причин — отсутствие каталогов запчастей или же их издание только на китайском языке.

Ранее стало известно, что Индия начала вытеснять Китай с мирового рынка электроники.

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