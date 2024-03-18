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Путин заявил о важности стабильности налогообложения на шесть лет

Путин заявил, что власти аккуратно подойдут к изменению налоговой системы

Российский президент Владимир Путин ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе, а сами решения по корректировке налогообложения в стране должны быть аккуратными. Его слова передает РИА Новости.

»(Система. — «Газета.Ru») должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что налоговая система РФ должна быть справедливой, соответствующие решения будут вскоре предложены правительством. Он также подчеркнул, что решения по налоговой системе должны выверенными и аккуратными.

Незадолго до этого глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что Госдума и кабинет министров России запустили работу над проектом поправок в законодательную систему, которые подразумевают введение прогрессивной шкалы налогового обложения.

Российское общество «в целом созрело» для перехода к системе прогрессивного налогообложения, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. По мнению Путина, общество воспримет реформу «абсолютно нормально». В послании Федеральному собранию Путин заявлял о необходимости модернизации налоговой системы. В СМИ ранее появились возможные параметры такой реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.

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