Российский госдолг рухнул до минимумов времен начала СВО

Обвал индекса RGBI российских гособлигаций в последние недели объясняется изменением ожиданий инвесторов по ключевой ставке ЦБ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос экспертов

За последний месяц показатель RGBI потерял 3 пункта, опустившись до минимума с апреля 2022 года, когда рынок ОФЗ переживал сильнейшее падение на фоне начала СВО. Доходности краткосрочных и долгосрочных облигаций при этом растут.

«К высокой ставке на последнем заседании ЦБ добавился пересмотр перспектив ее снижения. Если ранее ожидания снижения поддерживали рынок, то сейчас они уменьшились», — объясняет аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев.

Индекс RGBI отражает котировки облигаций и их доходность. Рост ставки ЦБ давит на спрос, так как инвесторы ожидают выпуска новых бумаг с более высокими доходностями, тем самым снижая спрос на уже существующие ноты. На доходность облигаций также влияет инфляция. Доходности бумаг растут на фоне перспектив более высоких ставок в 2024 году.

Однако в последнее время эти факторы почти не менялись. Инфляция остается высокой, но стабильной, курсы валют и дефицит бюджета — под контролем.

«Рынок облигаций вошел в 2024 год с ожиданиями скорого разворота процентной политики ЦБ, но регулятор недвусмысленно дает понять, что надеяться на это не стоит в ближайшие месяцы», — говорит руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Накануне стало известно, в бумаги какой страны стали чаще инвестировать россияне.

Ранее финансовый эксперт подтвердил возможный уход из России 15 банков.