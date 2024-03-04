Финансовый эксперт подтвердил возможный уход из России 15 банков

Банковский сектор действительно может в этом году лишиться ряда кредитных организаций, что подтверждается несколькими основными факторами, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Учитывать нужно не только отзыв лицензии, но и сделки по слиянию двух банков и поглощению мелких кредитных организаций более крупными, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Агентство «Эксперт РА» ранее сообщило, что в этом году прибыль банковского сектора в 2024 году сократится на 13%, а порядка 15 банков могут уйти с рынка. Как пояснил Бархота, уйдут в числе прочего банки, которые не успели адаптироваться к санкционному давлению – на это отводилось почти два года, когда в экономике действовали гибкие подходы.

«Если же они не адаптировались в текущий период, то, безусловно, банк останется нежизнеспособным. Фактически он будет продан другому акционеру», — добавил он.

Также часто банки не занимаются кредитованием, а используют другие модели. В их числе – транзит ликвидности в интересах клиентов, за счет чего те могут легализовать преступно полученные доходы. В этом случае Центробанк отзывает лицензии. Это эксперт назвал первым фактором, который поспособствует сокращению банковского сектора.

«Второй фактор связан с тем, что у нас сейчас период высоких процентных ставок, — отметил он. — Ключевая ставка 16%, доходность облигаций федерального займа приблизительно на таком же уровне, ну, чуть пониже. Но, тем не менее, в этой ситуации резко снижается спрос на кредиты».

В такой ситуации многим банкам будет тяжело, и они будут либо сливаться с другими, либо сдавать лицензию.

Интересы вкладчиков при таком развитии событий не пострадают, заверил Бархота. При этом он призвал россиян диверсифицировать вклады. К примеру, если сумма превышает 2 млн рублей, то ее лучше разделить минимум на три банка.

Напомним, что также из материалов рейтингового агентства «Эксперт РА» следует, что прибыль крупнейших 10 регуляторов в 2024 году составит около 2,1 трлн рублей.

Экономист ранее дал совет россиянам по банковским вкладам.