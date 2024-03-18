Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вкусно и точка» вдвое увеличила выручку в РФ

«Интерфакс»: компания «Вкусно и точка» в 2,1 раза увеличила выручку в РФ в 2023 году

close
100%
Пресс-служба «Вкусно - и точка»

Компания «Вкусно и точка» в 2,1 раза увеличила выручку в РФ в 2023 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Доходы компании составили 155,7 млрд руб. При этом себестоимость продаж сети выросла в 1,7 раза, до 128,3 млрд руб., а валовая прибыль составила 27,5 млрд руб. В 2023 году компания терпела убытки.

Сообщается, что в 2023 году «Вкусно и точка» открыла 37 новых ресторанов, и сейчас в нее входят более 880 предприятий в 64 субъектах РФ.

В сентябре 2023 года «Вкусно — и точка» попросила McDonald's разрешить ей открыть рестораны в Китае.

23 августа 2023 года стало известно, что доля посетителей трех крупнейших сетей фастфуда в России: «Вкусно — и точка», Burger King, KFC и Rostic's достигла 45%. По данным исследования «Ромир», это максимальный показатель за последние несколько лет.

Ранее во «Вкусно — и точка» отреагировали на смену рецептов гамбургеров в McDonald's.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами