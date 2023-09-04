«Вкусно — и точка» может открыть рестораны в китайском Хэйхэ

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» готова открыть заведения в городе Хэйхэ (КНР) и ждет решения на этот счет компании McDonald's. Об этом рассказал ТАСС владелец сети Александр Говор.

Он пояснил, что недавно пришел запрос из Хэйхэ, который расположен напротив российского Благовещенска на другом берегу Амура.

«Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald's. Вот и обратились к нам», — отметил Говор.

По его словам письмо в американскую корпорацию уже направили и, если получат разрешение, «Вкусно — и точка» откроет «хоть десять точек», как в Белоруссии или Абхазии.

Кроме того, в сети ресторанов быстрого питания заявили, что McDonald's хотел вернуться в Россию.

23 августа стало известно, что доля посетителей трех крупнейших сетей фастфуда в России: «Вкусно — и точка», Burger King, KFC и Rostic's достигла 45%. По данным исследования «Ромир», это максимальный показатель за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.