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В ФРГ заявили, что Запад зря провоцирует РФ ударами по инфраструктуре

Бизнесмен Дотком: Запад стал забывать об уязвимости своей инфраструктуры

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что страны Запада перешли на стратегию атак на нефтегазовую инфраструктуру из-за того, что санкции в отношении России провалились. Об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

«Но неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?» — сообщил Дотком.

Ночью несколько украинских БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения одного из них возник пожар. К тушению привлекли 83 человек и 25 машин, в том числе от МЧС России — 50 спасателей и 14 единиц техники. Один из работников предприятия пострадал в результате атаки. Один из работников предприятия пострадал в результате атаки.

Глава Славянского района Роман Синяговский тогда сообщал, что на территории завода наблюдается «локальное горение».

Ранее в аэропорту Пулково на час задержали самолет до Баку из-за панической атаки у пассажирки с ребенком.

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