Азербайджан сделал ставку на развитие зеленой энергии

Азербайджан планирует в будущем присоединиться к глобальным поставщикам зеленой энергии, заявил первый заместитель министра экономики республики Эльнур Алиев. Его цитирует ТАСС.

«Мы намерены использовать потенциал возобновляемых источников энергии как на земле, так и в Каспийском море, чтобы стать глобальным крупным экспортером зеленой энергии», — сказал спикер.

В краткосрочной перспективе отказ от ископаемого топлива не представляется возможным, отметил Алиев. Однако Баку будет делать все, чтобы внести свой вклад в мобилизацию ресурсов по всему миру для сохранения экологии, подчеркнул замминистра.

До этого эксперт перечислила главные экологические проблемы России.

В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин поручил перенести часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) за пределы административного центра региона.

Ранее бывшим хозяевам ЧЭМК предъявили многомиллиардный иск.