Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Энергетическая компания «Интер РАО» сменила гендиректора

Ковальчук уступил пост гендиректора энергетической компании «Интер РАО» Дрегвалю

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Совет директоров российской энергетической компании «Интер РАО» сообщил о кадровых перестановках среди руководства. Новым генеральным директором компании стал Сергей Дрегваль, который сменил на посту Бориса Ковальчука. Об этом сообщает пресс-служба холдинга на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Досрочно прекратить полномочия <...> Ковальчука», — указывается в публикации.

Вместе с тем стало известно, что с 15 марта сроком на пять лет в соответствии с уставом общества гендиректором холдинга был избран Сергей Дрегваль, который ранее трудился на должности вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал деятельность комитета по энергетике и тарифам.

Перед этим стало известно, что совет директоров ПАО «Интер РАО» намерен рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий действующего главы российской энергетической компании Бориса Ковальчука.

В феврале пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «Интер РАО». В ходе мероприятия Ковальчук доложил российскому лидеру о росте выручки энергетической компании. Как он сказал, в период с 2009 по 2023 год этот показатель увеличился с 69 млрд рублей до более чем 1,3 трлн рублей.

Ранее «Интер РАО» начала частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами