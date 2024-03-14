Энергетическая компания «Интер РАО» сменила гендиректора

Совет директоров российской энергетической компании «Интер РАО» сообщил о кадровых перестановках среди руководства. Новым генеральным директором компании стал Сергей Дрегваль, который сменил на посту Бориса Ковальчука. Об этом сообщает пресс-служба холдинга на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Досрочно прекратить полномочия <...> Ковальчука», — указывается в публикации.

Вместе с тем стало известно, что с 15 марта сроком на пять лет в соответствии с уставом общества гендиректором холдинга был избран Сергей Дрегваль, который ранее трудился на должности вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал деятельность комитета по энергетике и тарифам.

Перед этим стало известно, что совет директоров ПАО «Интер РАО» намерен рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий действующего главы российской энергетической компании Бориса Ковальчука.

В феврале пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «Интер РАО». В ходе мероприятия Ковальчук доложил российскому лидеру о росте выручки энергетической компании. Как он сказал, в период с 2009 по 2023 год этот показатель увеличился с 69 млрд рублей до более чем 1,3 трлн рублей.

Ранее «Интер РАО» начала частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай.