Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минфин планирует в 100 раз повысить прибыль от продажи активов

«Ведомости»: Минфин выставит на продажу активы национализированных компаний

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российский Минфин планирует выставить на продажу активы национализированных компаний. Об этом сообщают «Ведомости».

В публикации говорится, что, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, министр финансов Антон Силуанов объявил о существенном росте ожиданий от продажи госактивов — примерно в 100 раз.

По словам министра, в бюджете на 2024 год заложено поступление дополнительных средств от приватизации в размере 1 млрд рублей. Однако сейчас правительство рассчитывает на корректировку таких поступлений: ставится задача получить не менее 100 млрд рублей.

Кроме того, Силуанов похвалил работу Росимущества в 2023 году — ведомство реализовало имущество на 21 млрд рублей и оптимизировало более 8 млрд рублей расходов госпредприятий.

13 марта сообщалось, что Дума и правительство разработают предложения по прогрессивному налогообложению.

Ранее в России утвердили условия обмена замороженными активами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами