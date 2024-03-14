Минфин планирует в 100 раз повысить прибыль от продажи активов

Российский Минфин планирует выставить на продажу активы национализированных компаний. Об этом сообщают «Ведомости».

В публикации говорится, что, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, министр финансов Антон Силуанов объявил о существенном росте ожиданий от продажи госактивов — примерно в 100 раз.

По словам министра, в бюджете на 2024 год заложено поступление дополнительных средств от приватизации в размере 1 млрд рублей. Однако сейчас правительство рассчитывает на корректировку таких поступлений: ставится задача получить не менее 100 млрд рублей.

Кроме того, Силуанов похвалил работу Росимущества в 2023 году — ведомство реализовало имущество на 21 млрд рублей и оптимизировало более 8 млрд рублей расходов госпредприятий.

13 марта сообщалось, что Дума и правительство разработают предложения по прогрессивному налогообложению.

Ранее в России утвердили условия обмена замороженными активами.