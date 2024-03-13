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Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Путин указом отменил передачу активов Danone в управление Росимущества

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Global Look Press

Акции российской дочки Danone будут возвращены из временного управления Росимущества. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, решение о временном управлении некоторым имуществом АО «Данон Россия», которое принадлежало компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд», признано утратившим силу.

В указе не сообщается причина, по которой Путин отменил свой указ. В феврале газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что французская компания Danone, российские активы которой находятся во временном управлении Росимущества, рассматривает компанию «Вамин» из Татарстана в качестве потенциального покупателя своего бизнеса.

До этого в Danone отреагировали на информацию о планах продать российскую «дочку».

Ранее Danone заявила об изучении возможностей для адаптации брендов компании на российском рынке.

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