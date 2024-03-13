Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Акции российской дочки Danone будут возвращены из временного управления Росимущества. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, решение о временном управлении некоторым имуществом АО «Данон Россия», которое принадлежало компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд», признано утратившим силу.

В указе не сообщается причина, по которой Путин отменил свой указ. В феврале газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что французская компания Danone, российские активы которой находятся во временном управлении Росимущества, рассматривает компанию «Вамин» из Татарстана в качестве потенциального покупателя своего бизнеса.

До этого в Danone отреагировали на информацию о планах продать российскую «дочку».

Ранее Danone заявила об изучении возможностей для адаптации брендов компании на российском рынке.