В России отметили стабильность цен на важные лекарства

В России удается регулированием сдерживать рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) на уровне ниже инфляции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарства. По ЖНВЛП мы обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции», — сказал глава Минздрава на заседании профильного комитета Госдумы.

Как отметил Мурашко, введение обязательной маркировки препаратов помогает управлять процессами на рынке и обеспечивает ценовую стабильность.

«Маркировка лекарств помогает обеспечивать стабильность», — подчеркнул министр.

Перечень ЖНВЛП утверждается правительством РФ ежегодно и включает наиболее важные с точки зрения государства лекарства, цены на которые жестко регулируются. По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%.

До этого в отрасли оценили планы ужесточить контроль цен на лекарства в России.

Ранее Байден заявил о дешевых лекарствах в Москве.