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Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу

Путин: основной распил оборонной сферы США идет на содержание баз по всему миру

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Alex Brandon/AP

Основной «распил» средств на военную сферу в Соединенных Штатах осуществляется за счет стоимости содержания иностранных военных баз. К такому выводу пришел президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.

«У них огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру», — утверждает российский лидер.

В ходе разговора глава государства допустил, что в Соединенных Штатах «распиливают» военный бюджет в связи с тем, что на вооружение не было поставлено гиперзвуковое оружие, несмотря на рекордное финансирование оборонной сферы.

«Как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной распил», — отметил Путин.

Он также добавил, что американский военный бюджет составляет $860-870 млрд, такие цифры «абсолютно несопоставимы с расходами Российской Федерации».

В декабре президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о военном бюджете США в размере $886 млрд.

Ранее Илон Маск двумя знаками охарактеризовал проект военного бюджета США.

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