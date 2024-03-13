В Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России

В Госдуме ждут наработок и предложений правительства о введении прогрессивного налогообложения в России. Первый зампред комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил «Газете.Ru», что депутаты неоднократно обсуждали снижение и увеличение размера налога для людей с разным достатком. По его словам, важно, чтобы под дополнительное налогообложение не попали россияне с небольшими доходами.

«Мы неоднократно вносили законопроекты, направленные на введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Там были и серьезные расчеты, и финансово-экономическое обоснование, и позиции экспертов. Так что в принципе, можно выбирать любой и принимать. Но, мы понимаем, что через Госдуму пойдет законопроект, разработанный в Правительстве (хотя авторами могут в итоге быть и депутаты), поэтому сейчас просто ждем, что оно наработает и как обоснует свои предложения. От его предложений и будем отталкиваться. Для нас главное, чтобы под дополнительное налогообложение не попали простые граждане с небольшими доходами. В идеале, чтобы для них нагрузка была снижена. Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые», — считает Щапов.

Депутат пояснил, что под определение «богатых» и «сверхбогатых» могут попадать люди, которые получают от 15 млн и 50 млн рублей в год соответственно.

«Есть разные подсчеты. Мы, например, исходили из того, что богатым человека можно назвать, если он получает доход от 15 млн рублей в год и выше. А сверхбогатым — от 50 млн. Но мы это считали до СВО, девальвации рубля и инфляции. Впрочем в целом, можно говорить об этих цифрах. Есть более сложный подход. Богатый человек — это когда он тратит большую часть своих доходов на вещи, которые не нужны непосредственно для жизни. То есть у него есть городское и загородное жилье, несколько автомобилей на семью, и он начинает вкладывать личные деньги в предметы роскоши, инвестировать в недвижимость за рубежом и в стране, в бизнесы и так далее», — заключил он.

До этого президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Россия созрела для избирательного налогообложения, а общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения.

«Говоря о справедливости, он (Владимир Путин. — «Газета.Ru) говорил, что кто зарабатывает меньше, должен платить меньше, а кто больше — тот больше. В этом основной принцип справедливости. Но основные модальности будут разработаны и предложены Госдумой и правительством», — объяснил позицию президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в России могут ввести налоговые льготы в зависимости от состава семьи.