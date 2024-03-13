Путин заявил о способности России обогнать Японию в экономике

У России есть все шансы вытеснить Японию и стать четвертой экономикой мира в ближайшие годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

По его словам, если в экономике все продолжит развиваться стабильно, что у России есть шанс добиться такого результата. Касательно объема покупательной способности РФ заняла пятое место.

В январе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что в ближайшие годы Россия может обойти Японию в рейтинге крупнейших экономик мира.

Глава государства при этом добавил, что РФ еще предстоит много сделать для того, чтобы и на душу населения у нее была достойная позиция, и чтобы структура стала значительно эффективной, более современной.

В этом же интервью Путин заявлял, что общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в России. По мнению главы государства, даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом РФ созрела для избирательного налогообложения.

Ранее сообщалось, что в налоговый кодекс внесут крупные поправки.