Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле пояснили предложение Путина о прогрессивном налогообложении в России

Песков о словах Путина про налоги: зарабатывающие больше должны платить больше

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента России Владимира Путина об установлении прогрессивного налогообложения в стране.

По словам Пескова, глава государства говорил о справедливости в налогообложении. Речь шла о том, что главные модальности и технологию должны предложить депутаты Государственной думы и правительство, проработка чего сейчас идет, заметил представитель Кремля.

«Говоря о справедливости, он говорил, что кто зарабатывает меньше, должен платить меньше, а кто больше — тот больше. В этом основной принцип справедливости. Но основные модальности будут разработаны и предложены Госдумой и правительством», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в России. По мнению главы государства, даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом РФ созрела для избирательного налогообложения.

Ранее сообщалось, что в налоговый кодекс внесут крупные поправки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами