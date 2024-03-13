В Кремле пояснили предложение Путина о прогрессивном налогообложении в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента России Владимира Путина об установлении прогрессивного налогообложения в стране.

По словам Пескова, глава государства говорил о справедливости в налогообложении. Речь шла о том, что главные модальности и технологию должны предложить депутаты Государственной думы и правительство, проработка чего сейчас идет, заметил представитель Кремля.

«Говоря о справедливости, он говорил, что кто зарабатывает меньше, должен платить меньше, а кто больше — тот больше. В этом основной принцип справедливости. Но основные модальности будут разработаны и предложены Госдумой и правительством», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в России. По мнению главы государства, даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом РФ созрела для избирательного налогообложения.

Ранее сообщалось, что в налоговый кодекс внесут крупные поправки.