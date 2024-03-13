В Минстрое назвали дефицит кадров в стройотрасли

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе выступления на форуме «Молодой специалист — строитель будущего» заявил, что сегодня в российской строительной отрасли не хватает 1 млн специалистов. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, речь идет о нехватке специалистов различных профессий. Сейчас в строительной области насчитывается около 500 специальностей. Файзуллин пояснил, что специалистов не хватает в области экономики городов и градостроительного проектирования. Предполагается, что эти специалисты должны в сжатые сроки разработать 200 мастер-планов российских городов.

«Сегодня специалисты нам нужны во всех сферах», — отметил Файзуллин.

До этого в конце 2023 года Файзуллин сообщал, что в стране сохраняется высокий спрос на жилье. По его словам, программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Власти будут смотреть, как рынок жилья отреагирует «на это охлаждение ситуации».

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.