Украина подписала с ЕС меморандум о получении займа в €6 млрд

Украина заключила с Евросоюзом соглашение о займе на €6 млрд и подписала соответствующий меморандум. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в Telegram-канале.

«Сегодня глава НБУ Андрей Пышный вместе с первым вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко подписали меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС, а также соответствующее кредитное соглашение», — говорится в сообщении. Согласно НБУ, Украина теперь может рассчитывать на краткосрочную финансовую помощь «до €6 млрд для покрытия текущих потребностей государственного бюджета».

Регулятор указал, что первый транш в размере €4,5 млрд будет выделен в марте, а второй на сумму €1,5 млрд — в апреле, при выполнении условий, предусмотренных в меморандуме. Заем предоставляется на выгодных условиях с максимальным сроком погашения 35 лет и началом погашения основного долга через 10 лет после получения транша на счет НБУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 8 марта, что украинское правительство одобрило необходимые документы для получения займа от Евросоюза на €6 млрд. Он отметил, что в этом году Киев планирует получить от ЕС всего €16 млрд.

До этого заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис в ходе своего визита в Киев заявил о намерении ЕК выделить Украине €4,5 млрд помощи в марте и €1,5 млрд — в апреле. Он подчеркнул, что эта помощь будет предоставлена при условии выполнения плана реформ и преобразований, над которыми работает Еврокомиссия с украинским правительством.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.