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Немецкий бизнесмен назвал санкции против РФ неэффективными

Немецкий бизнесмен Кемпкенс назвал санкции Запада против РФ неэффективными

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Virginia Mayo/AP

Немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс заявил, что западные санкции не привели к краху России и ее экономика не обрушилась. Он поделился своим мнением с изданием Welt.

В интервью он отметил, что регулярно посещает Россию и не видит значительных последствий ограничительных мер. Цены стабильны, а зарплаты россиян растут.

«Мы на Западе спешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы все еще ждем, когда это произойдет», — сказал Кемпкенс .

Он утверждает, что санкции оказали влияние на экономику России, но до той катастрофы, о которой мечтает Запад, еще далеко.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочный план врагов России. Однако ограничения против РФ негативно сказываются на всей мировой экономике, добавил глава государства.

До этого сообщалось, что Евросоюз готов ввести санкции против Ирана в том случае, если он начнет поставки баллистических ракет России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции перед депутатами Европарламента.

Отмечается, что и Москва, и Тегеран ранее не раз опровергали обвинения Запада в поставках оружия, называя их бездоказательными.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники в Иране заявило, что Тегеран передал на вооружение России около 400 баллистических ракет.

Ранее Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за Кара-Мурзы.

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