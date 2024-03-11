Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕК изучает влияние импорта российских удобрений на рынок ЕС

Еврокомиссия изучает влияние импорта удобрений из РФ на рынок Евросоюза

close
100%
«Политика Страны»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Политика Страны»

Еврокомиссия пытается изучить влияние импорта зерна и удобрений из России на рынок ЕС и намерена оценить необходимость принятия мер. Об этом заявил представитель ЕК Олаф Гилл на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы смотрим внимательно на факты, мониторим поток этих продуктов, то, как они влияют на наш рынок, на наших фермеров. Мы продолжим наблюдать, если факты скажут, что нужны дальнейшие шаги, то мы рассмотрим их», — сказал Гилл.

До этого глава парламентского комитета по сельским делам Литвы Викторас Пранцкетис призвал сейм страны обратиться в Еврокомиссию с предложением запретить импорт и транзит зерна из РФ на европейском уровне.

В январе министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить транзит и импорт зерновых из России. При этом он отметил, что работа портов и железных дорог Латвии во многом зависит от перевозки российских грузов.

Ранее Болгария потребовала ввести квоты на импорт украинского зерна в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами