ЕК изучает влияние импорта российских удобрений на рынок ЕС

Еврокомиссия пытается изучить влияние импорта зерна и удобрений из России на рынок ЕС и намерена оценить необходимость принятия мер. Об этом заявил представитель ЕК Олаф Гилл на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы смотрим внимательно на факты, мониторим поток этих продуктов, то, как они влияют на наш рынок, на наших фермеров. Мы продолжим наблюдать, если факты скажут, что нужны дальнейшие шаги, то мы рассмотрим их», — сказал Гилл.

До этого глава парламентского комитета по сельским делам Литвы Викторас Пранцкетис призвал сейм страны обратиться в Еврокомиссию с предложением запретить импорт и транзит зерна из РФ на европейском уровне.

В январе министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить транзит и импорт зерновых из России. При этом он отметил, что работа портов и железных дорог Латвии во многом зависит от перевозки российских грузов.

Ранее Болгария потребовала ввести квоты на импорт украинского зерна в Европу.