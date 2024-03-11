Экономист оценил условия обмена замороженными активами россиян

Российские инвесторы смогут обменять замороженные активы только на сумму в пределах 100 тыс. руб. Такая сумма недостаточна для большинства инвесторов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

«Но, как временное решение проблемы, эта мера все равно заслуживает внимания. К 1 сентября 2024 года сделки скорее всего полностью не завершатся, но часть активов точно будет обменена. Инвесторы скорее всего столкнуться с дополнительными комиссиями посредников и достаточно долгим процессом проведения сделки, так как активы будут обмениваться не напрямую», — отметил экономист.

По его словам, инвесторы вряд ли смогут каким-либо образом повлиять на сложившуюся ситуацию. Есть риск заключения сделок на нерыночных условиях, заключил Перепелица.

В России 11 марта утвердили условия обмена замороженными активами россиян, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ. Прием заявлений в рамках обмена пройдет с 25 марта по 8 мая. Россияне смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов, организатор выкупа — ООО «Инвестиционая палата». Согласно президентскому указу от ноября 2023 года, начальная стоимость отчуждаемых бумаг не может превышать 100 тыс. рублей на человека. Как ранее пояснял министр финансов Антон Силуанов, иностранцы смогут купить у россиян заблокированные активы за средства на счетах типа «C».

Ранее в минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.