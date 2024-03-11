В России утвердили условия обмена замороженными активами

Правительственная комиссия одобрила и утвердила правила обмена замороженными активами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин России.

Отмечается, что прием заявлений в рамках обмена пройдет с 25 марта по 8 мая. Организатором процесса выкупа иностранных ценных бумаг у инвесторов назначили ООО «Инвестиционная палата». Предъявить к выкупу граждане смогут свыше 3500 биржевых инструментов.

Как уточнил Минфин, сделки по обмену активами должны быть завершены до 1 сентября текущего года.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обмену иностранных ценных бумаг. Согласно документу, начальная стоимость отчуждаемых бумаг не может превышать 100 тыс. рублей на человека.

Как пояснил министр финансов Антон Силуанов, иностранцы смогут купить у россиян заблокированные активы за средства на счетах типа «C». По оценкам министра, таким образом около 2,5 млн россиян из 3,6 млн с замороженными активами смогут вернуть свои вложения.

Сделки будут заключаться на торгах. Условия их проведения установит правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Государство участвовать в организации обмена не будет. Этим займутся брокеры и другие игроки фондового рынка.

Ранее в минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.