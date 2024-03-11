Крупным сетям разрешат занимать до 35% рынка в регионах

Минпромторг изучает возможность повышения допустимой доли присутствия крупных торговых сетей в регионах с нынешних 25% до 35%. Об этом рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает газета «Известия».

Инициативу выдвинул губернатор Тамбовской области Максим Егоров, уточняет газета.

По словам Евтухова, после запроса в регионы, 21 субъект уже поддержал изменения норм закона о торговле. Еще 13 областей предложили предоставить им полномочия самим устанавливать этот порог для присутствия ретейлеров на локальном рынке.

Сейчас доминирование крупных сетей определяется по их доле в обороте от всего объема продаж продуктов питания в регионе за год в денежном выражении. Это ограничение необходимо учитывать ретейлерам при открытии новых магазинов.

«Повышение порога до 35% позволит увеличить продажи отечественных товаров, расширит ассортимент и подстегнет ценовую конкуренцию. Плюс, привлечет инвестиции в стройку и реконструкцию торговых объектов», — полагают в Минпромторге Астраханской области.

Однако в ведомстве признают: рост доли федеральных сетей может негативно сказаться на работе малого и среднего бизнеса в ретейле. «Когда открывается новый сетевой магазин, люди переориентируются на него. Малые торговцы теряют обороты и часто закрываются», — отметил Евтухов.

В Челябинской области опасаются, что расширение присутствия крупных игроков затруднит развитие предпринимательства в регионе. В Тульской области считают, что текущие нормативы сбалансированы.

Ассоциация компаний розничной торговли выступает за пересмотр методики оценки объемов локальных рынков. По мнению ее главы Игоря Караваева, развитая логистика ретейла стирает границы, на которых основаны действующие ограничения по долям присутствия.

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