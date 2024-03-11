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Polymetal завершил продажу российских активов

Британский золотодобытчик Polymetal закрыл сделку по выходу из РФ

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Serguei Fomine/Global Look Press

Британская Polymetal International окончательно закрыла сделку по продаже 100% акций АО «Полиметалл» структуре группы «Мангазея» Сергея Янчукова. Общая сумма транзакции составила $3,7 млрд, из которых $300 млн Polymetal получит деньгами после налогов. Об этом свидетельствует сообщение, размещенное на сайте компании «Полиметалл».

Как сообщил глава компании Виталий Несис, продажа российских активов позволила снизить внешний долг на $2,2 млрд и полностью погасить внутригрупповую задолженность в $1,04 млрд. После закрытия сделки чистая денежная позиция Polymetal составляет около $130 млн.

«Мы рады, что акционеры поддержали выход из России. С закрытием сделки основные риски нивелированы, теперь менеджмент представит новую стратегию в мае», — заявил Несис.

Покупка «Полиметалла» стала крупнейшей сделкой М&А в российской горнодобывающей отрасли за последние годы. АО контролировало все производственные активы Polymetal в РФ — предприятия в Магадане, Свердловской области, Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке.

После ухода из России у Polymetal остались рудники Кызыл и Варваринское в Казахстане, а также проект развития Иртышский ГМК. Крупнейшие акционеры — оманский Mercury Investments (23,9%) и BlackRock (7,5%).

Фактически сделка была закрыта после одобрения акционеров британской компании 7 марта.

В середине февраля Владимир Путин разрешил сделку с акциями «Полиметалла» своим распоряжением.

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