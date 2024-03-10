Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил председатель совета ассоциации, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы», — сообщил Аксаков.

Отмечается, что Лунтовский был заместителем председателя Банка России с 1999 по 2005 год, а после стал первым зампредом регулятора до 2017 года.

До этого сообщалось, что советский и литовский театральный режиссер, который был в числе художественных руководителей Театра имени Евгения Вахтангова, Римас Туминас умер. В некрологе отметили, что ушел из жизни выдающийся режиссер, который 15 лет возглавлял Театр Вахтангова. В сообщении добавили, что осознания факта смерти пока что нет, только «слезы и огромная благодарность» за талант.

Ранее стало известно, что умерла звезда «Ландыша серебристого» и «Деффчонок» Дарья Гончарова.