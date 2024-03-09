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S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в заграничной валюте

S&P снизило долгосрочный рейтинг Украины в зарубежной валюте с «CCC» до «CC»

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Depositphotos

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, занимающееся аналитическими исследованиями финансовых рынков, понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в зарубежной валюте с уровня «CCC» до «CC» с негативным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Мы понизили долгосрочный рейтинг Украины до «СС», — отмечается в отчете.

При этом краткосрочный суверенный рейтинг страны в заграничной валюте остался на прежнем уровне «C»; в нацвалюте долгосрочный рейтинг по-прежнему находится на значении «CCC+» (прогноз стабильный), а краткосрочный также на отметке «C».

Согласно информации компании, негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте обусловлен планом правительства Украины по реструктуризации долга и отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины республики.

В декабре суверенный кредитный рейтинг Украины был оставлен международным агентством Fitch на уровне «СС».

Ранее агентство Moody's понизило рейтинг Украины до «Ca».

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