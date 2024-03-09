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80% рейсов Lufthansа отменены из-за забастовки

Tagesschau: 80% рейсов Lufthansа отменены из-за забастовки

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Ulrich Perrey/Global Look Press

80% рейсов немецкой авиакомпании Lufthansа оказались отменены из-за забастовки 7–9 марта. Об этом пишет издание Tagesschau.

Работники вернулись к работе утром 9 марта в 7:10 утра по местному времени, однако 13 и 14 марта они намерены провести новый этап протестных акций. Координацию акций осуществляет профсоюз ver.di.

«Игнорируя наши призывы к переговорам, Lufthansa говорит нам, что она пойдет на них только тогда, когда давление продолжит усиливаться», — заявил представитель профсоюза Марвин Решински.

За два дня действия забастовки авиакомпании удалось выполнить лишь 10-20% запланированных авиарейсов (данные разнятся в зависимости от аэропорта вылета).

До этого авиакомпании Бразилии отменили рейсы в Аргентину из-за всеобщей забастовки.

Ранее аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки.

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