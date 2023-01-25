Bloomberg: аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки

В среду, 25 января все рейсы из аэропорта Берлина будут отменены в связи с началом массовой забастовки, организованной профсоюзом Verdi. Речь идет о порядка 300 вылетах и посадок, что создаст трудности для около 35 тыс. пассажиров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление оператора транспортной площадки.

«Аэропорт Берлина заявил, что в среду отменил все пассажирские рейсы из-за забастовки, организованной профсоюзом Verdi, которая отрезала столицу Германии от международных авиаперевозок. Спор означает, что 300 взлетов и посадок будут невозможны, что затронет около 35 000 пассажиров. Среди крупнейших авиакомпаний аэропорта один из лидеров по скидкам — компания EasyJet и Deutsche Lufthansa AG», — говорится в материале.

Участники профсоюза требуют повышения ежемесячной заработной платы на €500 для сотрудников отрасли, а также увеличения бонусов для сотрудников службы авиационной безопасности, которые работают в выходные и праздничные дни. Для пассажиров, у которых была запланирована поездка на 25 января, руководство авиакомпании Lufthansa предложит перебронировать рейс на другие дни, например, в четверг или другие даты, уточняется в статье.

5 сентября агентство Bloomberg сообщило, что многие европейские авиакомпании предстоящей зимой столкнутся с угрозой банкротств из-за экономического и энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС). За последнее время выросли издержки по выплатам заработных плат сотрудникам в сочетании с сезонным сокращением авиаперевозок.