Правительство утвердило создание новых экономических зон в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Новая ОЭЗ «Система» появится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Там будут работать компании, занимающиеся выпуском строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химпродукции, а также машиностроением.

«Ростовская» ОЗС будет реализована в Новочеркасске. Там специалисты будут создавать прицепную и полуприцепную технику, промышленное холодильное оборудование, оборудование для очистных сооружений и тд.

Еще одна новая ОЭЗ «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Там компании будут заниматься выпуском полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием российских канатных дорог, а также бетонных и полимерных механизмов для транспортной отрасли.

В уже существующую ОЭЗ в Калужской области будет включена площадка в Бабынинском муниципальном районе. Там откроют три фармацевтических производства.

К ОЭЗ «Липецк» присоединится площадка бывшего тракторного завода. В этой зоне будут заниматься производством сельскохозяйственных машин и прицепов.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону.