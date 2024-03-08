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Турция рассматривает поставки газа из Туркмении

Турция изучает возможность импорта 2 млрд куб. м газа из Туркмении

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Турция рассматривает различные варианты организации поставок природного газа из Туркмении, в том числе через территорию Ирана, транзитом через Азербайджан и по трубопроводу по дну Каспийского моря. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью изданию https://www.foreks.com/https://www.foreks.com/.

По его словам, Анкара готова в кратчайшие сроки организовать импорт 2 млрд кубометров туркменского «голубого топлива». «Первая альтернатива прихода туркменского газа - это обмен через Иран. Второй вариант — своп через Иран и Азербайджан, и последний — доставка газа из Каспийского моря по трубопроводу», — пояснил Байрактар.

Глава турецкого энерговедомства отметил, что трубопроводный маршрут через Каспий является более долгосрочным и устойчивым решением для поставок туркменского газа. При этом «условия для импорта топлива созрели» и Анкара находится на этапе практической реализации.

До этого стало известно, о переговорах Россия и Турция по созданию газового хаба в Стамбуле.

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