В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что корреспондент РБК не смог приобрести вино и крепкие напитки в торговых сетях «Пятерочка», «Бристоль» и «Винлаб». Отмечается, что подобные сбои также происходили в мае 2022 года, что связывали с майскими праздниками.

По данным Росалкогольтабакконтроля, предположения о том, что это связано со сбоем в работе Единой государственной автоматизированной системы учета (ЕГАИС), являются ложными, и она работает без ограничений, передает ТАСС.

До этого Совфед одобрил закон об ужесточении требований к производителям алкоголя.

В рамах нового закона планируется повысить требования к уставному капиталу организаций, которые хотят получить лицензию на производство этилового спирта в России, — с 10 млн рублей до 100 млн рублей. Также документ уточняет правила использования специального оборудования.

Ранее врач Разаренова посоветовала чередовать алкоголь с водой.