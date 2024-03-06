В России ужесточили требования к производителям алкоголя

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий требования к производителям алкоголя и спирта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Инициатива нацелена на повышение прозрачности бизнеса, улучшение качества продукции и на борьбу с нелегальным производством, отмечается в пресс-релизе.

В рамах нового закона планируется повысить требования к уставному капиталу организаций, которые хотят получить лицензию на производство этилового спирта в России, — с 10 млн рублей до 100 млн рублей. Также документ уточняет правила использования специального оборудования.

Кроме того, вводятся понятия «перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией» и «аффилированные лица».

На днях правительство РФ разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя в российских магазинах. Ограничение — не более 10 подобных мероприятий в месяц.

Ранее сообщалось, что российские компании начали производить алкоголь в Китае.