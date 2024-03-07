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Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу «Яндекса»

Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу «Яндекса» топ-менеджменту

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Акционеры нидерландской компании Yandex N.V. одобрили сделку по продаже российского бизнеса топ-менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре корпоративного управления», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что на собрании владельцев акций компании класса A в поддержку этого решения отдано 94,3% голосов.

По информации пресс-службы, сделку закроют в два этапа. На первом этапе ЗПИФ «Консорциум.Первый» приобретет у Yandex N.V. контролирующую долю — до 68% — в МКАО «Яндекс».

8 февраля сообщалось, что компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не будет иметь права в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные бизнесам «Яндекса» сервисы по всему миру.

В начале февраля стало известно, что компания Yandex N.V. продала свой российский бизнес консорциуму частных инвесторов и менеджеров. Головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Основным акционером МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» под управлением топ-менеджеров «Яндекса». Другие участники — структуры «Лукойла», основателя Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» и предпринимателя Александра Рязанова.

Ранее в Кремле отреагировали на продажу российского бизнеса Yandex N.V.

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