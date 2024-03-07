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Владелец почти 300 европейских торговых центров намерен продать свои активы в России

«Ведомости»: Владелец почти 300 европейских ТЦ хочет продать свои активы в РФ

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Валерий Мельников/РИА Новости

Компания Ceetrus, которая входит в состав группы Auchan и владеет почти 300 торговыми центрами в Европе, может продать принадлежащие ей в России активы. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседников издания, у акционера Ceetrus в течение последних нескольких лет периодически возникало намерение избавиться от недвижимости в России. Однако до переговоров с потенциальными покупателями дело пока не доходило. Но сейчас продажа торговых центров, принадлежащих группе, проходит согласование комиссии правительства или уже одобрена ею.

Продажа недвижимости, отметили источники, позволит собственникам Ceetrus снизить риски от владения активами в России. Проблема рисков особенно остро встала у иностранных предпринимателей после начала специальной военной операции (СВО).

По имеющейся информации, приобрести активы Ceetrus рассчитывает логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана.

Представитель Ceetrus в России от комментариев газете отказался.

До этого сообщалось, что на торги выставлен ТЦ «Никольская плаза», расположенный в 200 метрах от Кремля.

Ранее сообщалось, что мебельная компания Lazurit откроет магазин на площадях IKEA в Москве.

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