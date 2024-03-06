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Мантуров заявил о снижении цен в Донбассе и Новороссии

Мантуров: цены в Донбассе и Новороссии ниже, чем в соседних регионах России

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Александр Астафьев/РИА Новости

Цены на некоторые основные значимые потребительские товары в Новороссии и Донбассе сейчас меньше, чем в соседних регионах России, и сложностей с обеспечением продуктами питания местного населения нет. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ЛИЦ.

Он уточнил, что это стало возможным, благодаря проведенной работе над развитием торговой инфраструктуры Новороссии и Донбасса. Сейчас товары в местных магазинах — как продовольственные, так и непродовольственные — представлены «в самом широком ассортименте», отметил министр.

«Сделали выборку из 63 таких товаров, и сейчас цены на некоторые из них во всех четырех регионах уже дешевле, чем в соседних регионах России – это результат последовательной совместной работы властей и бизнеса», — подчеркнул Мантуров.

Он отметил отсутствие проблем с логистикой и увеличение числа торговых точек в четырех новых регионах России. В частности, в ДНР сейчас работают 14,5 тыс. магазинов, в ЛНР — 9,5 тыс. В Запорожской области таковых 3,8 тыс., в Херсонской области — 2,6 тыс. По словам Мантурова, в Мелитополе и Бердянске прорабатывается проект по организации оптовых рынков.

В декабре Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в России до 46 трлн рублей по итогам 2023 года.

Ранее Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта.

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