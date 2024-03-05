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Путин рассказал о зерновом экспорте в 2024 году

Путин считает, что зерновой экспорт в 2024 году составит 65 млн тонн

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Зерновой экспорт российских аграриев в 2024 году может составить 65 млн тонн. Об этом на встрече с аграриями заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«У нас зерна экспортировали, по-моему, в прошлый сезон 2022-2023 год где-то 53,5 что ли миллиона тонн, а здесь будет 2023-2024 до 65 миллионов тонн, примерно так», — заявил Путин.

Российский президент отметил, что одним из наиболее сложных препятствий для развития российской агропромышленности является большая зависимость от зарубежной селекционной продукции — Путин назвал это «ахиллесовой пятой». Он отметил, что нужно соблюсти баланс в том, сколько необходимо завезти в Россию такой продукции, чтобы не снижался урожай.

До этого президент Владимир Путин во время визита в Ставропольский край заявил, что в российском агропромышленном секторе (АПК) за последние годы многое изменилось.

По его словам, в настоящее время зависимости от внешних поставок у РФ практически не существует.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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