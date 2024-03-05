На выставке «Россия» назвали регионы, в которых женщины стали чаще открывать бизнес

Доля женщин-предпринимательниц в России составляет сегодня 41%, при этом в 2023 году развивающих собственное дело женщин стало на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов во время стратегической сессии «Программа «Мама-предприниматель» — драйвер развития женского предпринимательства в субъектах РФ», состоявшейся в павильоне Сбера на ВДНХ в рамках Дня предпринимательства на выставке «Россия».

Увеличение индекса деловой активности женщин в России Анатолий Попов назвал хорошей тенденцией.

Топ-менеджер Сбера сообщил, что большинство российских женщин-предпринимательниц работают в сфере образования, здравоохранения, розничной торговли, гостиничного бизнеса, общепита, а также недвижимости.

Кроме того, зампред правления банка сообщил, что по данным проведенного Сбером в партнерстве с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг», наибольший интерес к открытию собственного дела демонстрируют жительницы Татарстана (52%), Московской области (32%) и Санкт-Петербурга (28%).

Участвующая в стратегической сессии замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова подтвердила, что с каждым годом число женщин, открывающих свое дело, растет.

Она отметила, что в рамках национального проекта МСП Минэкономразвития России реализует программу «Мама — предприниматель».

«Целью программы является помощь женщинам в декретном отпуске, матерям несовершеннолетних детей, а также женщинам, находящимся на учете в службе занятости, начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно», — пояснила замглавы ведомства.

Илюшникова подчеркнула, что в 2024 году программа «Мама-предприниматель» будет продолжена.