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Путин рассказал о преодолении зависимости в агропромышленности

Путин: в АПК многое изменилось, зависимости в сфере практически нет

Президент России Владимир Путин во время визита в Ставропольский край заявил, что в российском агропромышленном секторе (АПК) за последние годы многое изменилось. Его слова приводит РИА Новости.

«Чего греха таить, вы знаете, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания», — сказал он.

По его словам, в настоящее время такой зависимости у РФ практически не существует.

Во вторник, 5 марта, проходит визит Путина в Ставропольский край. Там он посетил агропромышленные комплексы и заявил, что аграрии должны обеспечить рост производства томатов для того, чтобы не пришлось просить иностранные государства об импорте.

Комментируя предложение организовать в сельскохозяйственном Ставропольском крае фестиваль томатов, Путин поддержал идею — аграрии отмечают, что такой формат может привлечь людей и повысить потребление этого продукта в России.

Также президент поговорил с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае, где ему показали прототип робота, который умеет собирать помидоры.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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